vor 15 Minuten

Privater Hilfstransport für Flutopfer startet in Oberasbach

In Oberasbach haben zwei Frauen einen privaten Hilfstransport für die Flutopfer in Nordrhein-Westfalen organisiert. Ein Lastwagen soll am Freitag aufbrechen. Mitorganisatorin Claudia Kohl ist begeistert von der Spendenbereitschaft der Menschen.