Private Unterkünfte für Flüchtlinge gesucht

Die Kapazitäten zur Unterbringung von Flüchtlingen im Landkreis Regensburg sind knapp. In einem Aufruf bittet das Landratsamt daher jetzt Bürgerinnen und Bürger, privaten Wohnraum für Geflüchtete zur Verfügung zu stellen.

Dezentrale Unterkünfte an Kapazitätsgrenze

In letzter Zeit hätten die Asylzahlen unabhängig von der Fluchtbewegung aus der Ukraine wieder stark zugenommen. "Geflohene können kaum mehr in dezentralen Unterkünften unterkommen, da das Angebot an verfügbarem Wohnraum auch im Landkreis Regensburg stark zurückging," heißt es in einer Pressemitteilung vom Montagnachmittag.

Privater Wohnraum gesucht

Waren es in 2015 noch 1982 Menschen, die Zuflucht im Landkreis Regensburg gesucht haben, stieg die Zahl in 2022 auf 2899 plus 2000 Ukrainerinnen und Ukrainer. Alleine in den letzten sechs Monaten war eine Zunahme von 650 Asylbewerbern im Landkreis Regensburg zu verzeichnen, heißt es weiter. Wer privaten Wohnraum anbieten möchte, solle sich via Mail an das Landratsamt Regensburg wenden. Wer ganze Wohnungen zur Verfügung hat, soll das Ausländeramt kontaktieren, so der Appell an die Bürgerinnen und Bürger.

Derzeit keine Option: Turnhallen

Neben den drei Gemeinschaftsunterkünften Hemau, Wörth und Regenstauf seien in letzter Zeit weitere Notunterkünfte in Neutraubling, Wörth und Schierling eröffnet worden. Zuletzt wurde ein Hotelschiff als weitere Notunterkunft für sechs Monate angemietet, was jedoch "zu keiner langfristigen Entspannung führe", heißt es weiter. Die Unterbringung in Turnhallen gelte es erstmal zu vermeiden, so die Verantwortlichen.