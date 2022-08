Private Spende bringt Sanierung des Hofer Bismarckturms näher

Die Sanierung des 25 Meter hohen Bismarckturms auf dem Rosenbühl in Hof ist in greifbare Nähe gerückt. Ein Privatmann, der nicht genannt werden möchte, hat der Aktion "Rettet den Bismarckturm" 350.000 Euro gespendet. Das Geld wird von der "Herrmann und Bertl Müller-Stiftung" verwaltet. 50.000 Euro sind bereits von anderen Sponsoren zur Verfügung gestellt worden. Nun fehlt noch rund ein Viertel der veranschlagten Kosten. Diese sollen sich auf etwa 506.000 Euro belaufen, sagte Stadtheimatpfleger Leo Reichel dem BR.

Eindringende Feuchtigkeit macht dem Turm zu schaffen

Die erste von sechs Bauphasen soll im Frühjahr beginnen, so Reichel. Er rechnet mit einer Bauzeit von drei bis vier Jahren. Das Hauptproblem des Turms sei eindringende Feuchtigkeit, die unter anderem den Putz im Innern zum Abbröckeln bringt. Reichel ist zuversichtlich, dass das fehlende Geld für die Sanierung in den kommenden Monaten und Jahren noch mit Hilfe von Spenden zusammenkommt. Während der Bauphasen wird es laut Reichel immer wieder die Möglichkeit geben, den Turm an bestimmten Terminen zu besteigen. Er bietet eine grandiose Aussicht über die Stadt Hof.

Hofer Bismarckturm ist einer von 174 Exemplaren weltweit

Der Bismarckturm steht am Rand der Stadt Hof in einem beliebten Naherholungsgebiet. Er wurde in den Jahren 1914 und 1915 aus wuchtigen Steinquadern errichtet und dem ehemaligen Reichskanzler Otto von Bismarck gewidmet. 174 Bismarcktürme und -säulen stehen derzeit noch auf den heutigen Gebieten von Deutschland, Frankreich, Tschechien, Polen, Russland, Österreich, Kamerun, Tansania und Chile. 66 weitere existieren nicht mehr. Diese Denkmäler sind nicht unumstritten.