Priorisierung bei PCR-Tests - Mediziner befürwortet Strategie

So hoch war die Anzahl der Neuinfektionen noch nie: Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie hat das Robert Koch-Institut innerhalb von einem Tag mehr als 100.000 neue Corona-Infektionen registriert.

Das ist auch in den Test-Laboren zu spüren: Der Laborverband ALM warnt vor einer Überbelastung der Kapazitäten. In der vergangenen Woche seien in den fachärztlichen Laboren in Deutschland etwa 1,95 Millionen PCR-Tests durchgeführt worden. Laut Verband waren das mehr als je zuvor in der Pandemie.

Lauterbach kündigt Priorisierung bei PCR-Tests an

Verbandschef Michael Müller plädierte deshalb erneut für eine nationale Teststrategie, die bei PCR-Tests Priorisierungen vorsieht. Ein solches Vorgehen hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bereits angekündigt.

"Wir werden nicht genug PCR-Tests haben", sagte Lauterbach im Deutschlandfunk. "Wir müssen dazu übergehen, die PCR-Tests zu priorisieren." Bevorzugt getestet werden sollen etwa Beschäftigte im Gesundheitswesen und in der Pflege.

Würzburger Mediziner befürwortet Strategie

Ein Würzburger Mediziner befürwortet den Vorschlag, PCR-Tests in diesem Fall für gefährdete Gruppen zu reservieren. "Im Rahmen der Ausbreitung der Omikron-Variante werden wir es nicht mehr schaffen, alle symptomatischen Personen mit PCR-Tests zu versorgen", sagte Dr. Manuel Krone vom Institut für Hygiene und Mikrobiologie der Würzburger Uniklinik gegenüber BR24. Sinnvoll sei es deswegen, sich auf Bereiche zu konzentrieren, in denen sich besonders gefährdete Personen befinden, also in Krankenhäusern, Pflegeheimen, um diese gefährdeten Personen zu schützen.

Schon jetzt sei es in Deutschland so, dass nicht jeder, der einen PCR-Test wolle, ihn auch kurzfristig bekomme. Um eine große Menge von Menschen regelmäßig zu testen, seien die zwar qualitativ schlechteren aber kostengünstigen und schnellen Antigen-Schnelltests noch immer die bessere Lösung, sagt der stellvertretende Leiter der Stabsstelle Krankenhaushygiene am Würzburger Uni-Klinikum.

Freitesten aus der Quarantäne mit Schnelltests

Auch für das Freitesten aus der Quarantäne eigne sich nach Ansicht von Bundesgesundheitsminister Lauterbach ein Schnelltest. Er funktioniere aus biologischen Gründen nicht ganz so gut am Anfang einer Infektion, sagte er. "Er funktioniert aber sehr gut, wenn man zurück will." Deutschland sei mit den Antigentests für diesen Zweck sehr gut ausgestattet.

Hausärzteverband fordert Umdenken bei PCR-Tests

Für ein Umdenken in der PCR-Teststrategie hat sich auch der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands Ulrich Weigeldt ausgesprochen. "Ich denke, man muss die Teststrategie insgesamt ein bisschen überdenken, dass man die PCR-Tests dann anwendet, wenn sie Konsequenzen haben und medizinisch sinnvoll sind", sagt Weigeldt im Inforadio vom rbb.

Wenig sinnvoll hingegen, so Weigeldt, sei der Einsatz von PCR-Tests zu rein bürokratischen oder statistischen Zwecken. Entsprechend müsse auch ein Schnelltest ausreichen, um den Genesenen-Status zu erlangen.