02.10.2019, 16:29 Uhr

Prinz Albert und seine Angestellten - Ausstellung in Coburg

"Prinz Albert und seine deutschen Angestellten". So heißt eine Ausstellung in Coburg über die Bediensteten, die den Prinzen zu seiner Hochzeit nach England begleitet hatten. Zu sehen ist die Ausstellung in Schaufenstern der Coburger Einzelhändler.