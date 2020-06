Priesterweihe in Regensburg und Passau

In Regensburg und Passau werden heute fünf junge Männer zum Priester geweiht. Im Regensburger Dom findet die Priesterweihe als Höhepunkt der Wolfgangswoche statt. Dabei feiern die Gläubigen im Bistum Regensburg ihren Bistumspatron, den heiligen Wolfgang.

Bischöfe Voderholzer und Oster spenden Weihesakrament

Am Vormittag weiht Bischof Voderholzer drei Männer zu Priestern. Die diesjährigen Weihekandidaten sind: Dirk-Henning Egger C.R.V aus Kösching von den Augustiner-Chorherren in Paring, Benjamin Raffler, Pfarrei St. Emmeram in Regensburg und Bruder Abraham M. (Peter) Ring CO., ursprünglich aus Bamberg stammend, heute dem Oratorium des hl. Philipp Neri zugehörig. In Passau wird Bischof Stefan Oster zwei Männer zu Priestern weihen. Florian Schwarz aus Fürstenzell im Landkreis Passau und Matthias Zellner aus Iggensbach im Landkreis Deggendorf.

Nur geladene oder angemeldete Gäste zugelassen

Wegen der Corona-Krise steht für die Gläubigen, die mitfeiern wollen, nur eine sehr begrenzte Anzahl von Sitzen zu Verfügung, teilten die Bistümer in Regensburg und Passau mit. Teilnehmen dürfen nur geladene Gäste bzw. Gläubige, die sich vorher angemeldet haben.