Priesterseminare in Bayern auf dem Prüfstand

Nach der Ankündigung der Deutschen Bischofskonferenz, die Ausbildung der Priester künftig nur noch an drei Standorten in Deutschland durchführen zu wollen, stehen die Priesterseminare Regensburg und Augsburg möglicherweise vor dem Aus.

Das Priesterseminar Würzburg hat schon beschlossen, bis nächstes Jahr die Priester-Ausbildung nach München zu verlagern. Das Bistum Augsburg will sich auch auf BR-Anfrage noch nicht äußern und verweist darauf, dass es sich lediglich um Überlegungen handle. Auch im Bistum Eichstätt werden noch Priester ausgebildet. Das Bistum Regensburg hat bereits Widerstand gegen die Pläne der Deutschen Bischofskonferenz angekündigt.

Priesterseminar nur noch in München, Mainz und Münster geplant

Die Bischofskonferenz plant, die Ausbildung der Priester deutschlandweit auf München, Mainz und Münster zu konzentrieren. Es gibt zu wenige Kandidaten. Die Pläne für eine mögliche Umstrukturierung hatte der Münsteraner Bischof Felix Genn vorgelegt, der in der Deutschen Bischofskonferenz für die Priesterseminare zuständig ist. In den vergangenen Jahren sind jährlich deutschlandweit nur unter hundert Männer in die Priesterseminare eingetreten.

Viele traditionsreiche Priesterseminare sind bereits mit anderen zusammengelegt worden. Wie etwa die Passauer Priesterseminaristen, die seit 2008 in Regensburg ausgebildet werden. Die Häuser sind für die Anzahl der Seminaristen oft viel zu groß und auf das Fünf- bis Zehnfache ausgelegt. Ein Ziel der Reformvorschläge der Deutschen Bischofskonferenz ist es daher auch, dass die Priesteramtsanwärter in einer größeren Gruppe ausgebildet werden und damit wieder mehr Gemeinschaft erfahren.

Regensburg will "in absehbarer Zeit" nichts ändern

Unmittelbar nach der Bekanntgabe der Pläne meldeten sich schon die ersten Kritiker zu Wort: Das Bistum Regensburg will trotz der Pläne sein eigenes Priesterseminar behalten und denkt nicht daran, an der Ausbildung etwas zu ändern. Das sagte ein Bistumssprecher auf BR-Anfrage.

Aktuell sind 30 Männer in Regensburg im Priesterseminar. Der Bistumsnachwuchs aus Ostbayern werde weiterhin in Regensburg ausgebildet, heißt es. Man sehe keinen Grund, daran "in absehbarer Zeit" etwas zu ändern.

Augsburg will sich nicht "an Spekulationen beteiligen"

Genauso wie Regensburg verweist auch das Bistum Augsburg darauf, dass es sich bei den Plänen um eine "Grundlage für weitere Diskussionen und Überlegungen" handelt. "Im Bistum Augsburg sind derzeit 26 Männer auf dem Weg, Priester zu werden", schreibt Nicolas Schnall von der Pressestelle.

Die Frage, wie das Bistum zu den Plänen steht, blieb offen. Da es sich nur um Vorschläge handelt, sieht der Augsburger Bischof "keine Veranlassung, sich bereits zum jetzigen Zeitpunkt an Spekulationen zu beteiligen".

Würzburger Seminaristen wechseln 2021 nach München

Aktuell werden in Würzburg noch Priester ausgebildet, allerdings nur noch bis zum Herbst 2021. Bereits Ende März gab das Bistum in einer Presseerklärung bekannt: "Die Priesteramtskandidaten des Erzbistums Bamberg und des Bistums Würzburg werden künftig in München studieren."

Bereits im Herbst ziehen Studierende der zweiten Studienhälfte nach München. Im Jahr darauf folgt die zweite Hälfte. Leidlich fünf Priesterseminaristen kommen aktuell aus dem Bistum Würzburg, zwei aus dem Bistum Bamberg. Trotzdem sollen in Würzburg und Bamberg die Ausbildungshäuser erhalten bleiben, für die Aus- und Fortbildung von Seelsorgeberufe.

"Gemeinsam wollen wir diese Herausforderung angehen. Für die aktuellen und zukünftigen Priesteramtskandidaten ist es wichtig, dass wir ihnen eine ganzheitliche Ausbildung bieten. Hierzu gehören neben dem Studium eine große und vielfältige Seminargemeinschaft und eine gute spirituelle Begleitung", Franz Jung, Bischof von Würzburg und Ludwig Schick, Erzbischof von Bamberg in der Pressemitteilung