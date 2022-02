23 Jahre, Juso und Priesteramtskandidat

Eine Kurzschlussreaktion war es keineswegs bei Paul Rosch, als er sich für den Priesterberuf entschied. Schon im Kindesalter war er fasziniert von Glaube, Kirche und Gottesdiensten. In der Jugend war er in der Pfarrei aktiv und Gott sei ihm immer wichtig gewesen, sagt er. Trotzdem beginnt Paul Rosch, der als SPD-Abgeordneter im Stadtrat seiner Heimatstadt Gotha sitzt, nach dem Abitur erst ein Hotelmanagement-Studium. Schnell merkt er aber, dass es nicht das Richtige für ihn ist. Und so schreibt er sich an der Uni Erfurt in den Studiengang Katholische Theologie ein. Der Wunsch, Priester zu werden, ist zu diesem Zeitpunkt bereits vorhanden, dennoch beginnt er das Studium frei, sprich ohne Priesterseminar, auch um sich selbst über diese wichtige Lebensentscheidung klar zu werden. Im dritten Semester fasst er dann endgültig den Entschluss: Ja, ich will katholischer Geistlicher werden. Seitdem lebt Paul Rosch im Priesterseminar in Bamberg.

Priester trotz und nicht wegen des Pflichtzölibats

Die Reaktionen auf seinen Entschluss, Priester zu werden, waren fast durchweg positiv. "Viele haben gesagt, dass sie sich das eh schon lange gedacht haben", berichtet Paul Rosch. Seine Eltern freuen sich ebenso für ihn. Auch wenn sie sich in ihm einen tollen Familienvater hätten vorstellen können, merken sie, dass es der richtige Weg für ihren Sohn ist.

Angesprochen auf den Pflichtzölibat, der katholischen Priestern noch immer verbietet, eine Partnerschaft zu führen, macht Paul Rosch schnell deutlich, dass er kein Verfechter des Zölibats ist. Vielmehr sollte dieser freiwillig sein, denn Liebe und Sexualität seien menschliche Grundbedürfnisse. Auch er habe vor einiger Zeit eine Freundin gehabt und die schönen Seiten der Liebe kennengelernt. Doch die Freude an der Verkündigung sei größer als die Zweifel wegen des Zölibats gewesen, so Rosch. "Ich werde trotz und nicht wegen des Zölibats Priester."

"Kirche wäre ohne Frauen gar nichts"

Nicht nur beim Zölibat sondern auch bei der Stellung der Frau in der Kirche wünscht sich Paul Rosch Änderungen. Traditionen dürften nicht aus dem Blick verloren werden, aber sie müssten modernisiert werden, so der Priesteramtsanwärter. Für ihn leisten Frauen einen immensen Beitrag zum kirchlichen Leben. "Schauen Sie doch mal in die Gottesdienste. 70 Prozent der Menschen dort sind Frauen. Warum sollen Frauen also nicht auch als Diakoninnen oder Priesterinnen arbeiten dürfen?"

Ähnlich kritisch sieht Paul Rosch auch die Ablehnung der Homosexualität durch die katholische Kirche. Auch hier wünscht er sich zeitnah eine andere Sichtweise. Niemand dürfe wegen seiner Sexualität ausgeschlossen werden. Gleiches gelte für Geschiedene und Wiederverheiratete. Die Initiative für solche Änderungen in der Weltkirche muss für Paul Rosch von Deutschland ausgehen. Der synodale Weg habe gezeigt, dass es bis in die höchsten Ebenen der deutschen Kirche den Willen zu Veränderung gebe. Nun müsse alles daran gesetzt werden, um die Themen anzugehen und auch in Rom Gehör zu finden.

Glaubensvermittlung als Ziel

"Wenn die Botschaft der Bibel die Menschen nicht mehr erreicht, ist für die Kirche alles zu spät“, so die deutlichen Worte des 23-Jährigen. Deshalb müsse die Verkündigung wieder mehr im Zentrum der katholischen Kirche stehen. Und dafür brauche es glaubwürdige Verkündiger. Ein solcher möchte Paul Rosch sein. Dabei sei es aber wichtig, die Worte der Bibel in die heutige Zeit zu setzen.

Derzeit arbeitet Paul Rosch als Praktikant an einer Grundschule. Dort fängt für ihn die Glaubensvermittlung an. Deshalb möchte er auch nach Abschluss seiner Priesterausbildung als Religionslehrer arbeiten. Misstrauen sei ihm von Seiten der Eltern bisher nicht entgegengebracht worden. Trotz der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. In seiner Ausbildung haben er und seine Mitseminaristen bereits mehrere Präventionsschulungen erhalten. Es sei immens wichtig, bei dem Thema hinzuschauen und Probleme bewusst zu sehen. "Ich will als Kirche die Opfer schützen und die Täter verfolgen", so Rosch.