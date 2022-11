Priester wegen Zwangsprostitution von Jugendlichen verurteilt

Er missbrauchte die Jugendlichen und brachte sie dazu, im Schlafzimmer seiner Fürther Wohnung Sex mit Freiern zu haben. Wie erst jetzt bekannt wurde, hat das Landgericht Nürnberg-Fürth einen katholischen Geistlichen zu einer Gefängnisstrafe verurteilt: Zwei Jahre und acht Monate muss der Mann hinter Gitter, unter anderem wegen schwerer Zwangsprostitution und sexuellen Missbrauchs. Die Taten wurden laut Urteil in den Jahren 2019 und 2020 begangen.

Täter ehemals Priester im Dienst des Bistums Regensburg

Rechtskräftig ist das Urteil seit dem 25. August. Die Nürnberger Zeitungen hatten bereits darüber berichtet. Die katholische Kirche bestätigte, dass es sich um einen Geistlichen aus dem Bistum Regensburg handelt. Wie ein Sprecher des Bistums dem BR mitteilte, ist der Priester seit Juli 2015 "aus gesundheitlichen Gründen im einstweiligen Ruhestand" und habe seither keinen Seelsorgeauftrag mehr im Bistum Regensburg. Die Taten ereigneten sich in Fürth, das wiederum zum Erzbistum Bamberg gehört.

Katholischer Dekan von Fürth kritisiert kirchliche Informationspolitik

Auf den Fall angesprochen, sagte der Fürther katholische Dekan André Hermany schockiert, es handle sich um einen "abscheulichen Fall". Hermany kritisierte die Informationspolitik seiner Kirche in Bezug auf das Vergehen des Mannes. Laut dem Sprecher des Erzbistums Bamberg, Harry Luck, hatte der Priester keinen Seelsorgeauftrag, sondern lebte als Geistlicher im Ruhestand in Fürth.

Bistum Regensburg informierte auch das Erzbistum Bamberg

Das Erzbistum Regensburg bestätigte dem BR auf Anfrage, man habe seit dem 7. Oktober 2020 von polizeilichen Ermittlungen gegen den Priester im Ruhestand wegen "Sexual- und Vermögensdelikten" gewusst. Das Bistum Regensburg habe daraufhin seinerseits eine kirchenrechtliche Untersuchung eröffnet, den Verdachtsfall an die Glaubenskongregation in Rom gemeldet und auch das Erzbischöfliche Ordinariat in Bamberg am 9. Oktober "sofort nach Bekanntwerden der Vorwürfe" informiert.

Bistum Regensburg bittet Betroffene, sich zu melden

Die Taten seien "abscheulich und zutiefst verletzend für die Betroffenen", so der Bistumssprecher gegenüber dem BR. "Die Vorwürfe waren nicht absehbar und haben das Ordinariat erschüttert." Das Bistum bittet nun mögliche Betroffene, sich zu melden - entweder beim Betroffenenbeirat oder bei den unabhängigen Ansprechpersonen des Bistums.

Priester vermietete sein Schlafzimmer und drehte heimlich Videos

In mindestens 14 Fällen hat der Priester Jugendliche als Prostituierte arbeiten lassen, ihnen Freier vermittelt und sein Schlafzimmer vermietet, wie dem Urteil zu entnehmen ist. Außerdem hat der Geistliche demnach ohne Wissen seiner Opfer Bilder und Videos von ihnen angefertigt, während sie mit den Freiern Sex hatten.

Mit Material von KNA