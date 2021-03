Priester sprechen sich für Segnung homosexueller Paare aus

Die Priester möchten die Äußerungen in dem Papier der Glaubenskongregation "nicht unwidersprochen stehen lassen", heißt es in einer Pressemitteilung. "Der Behauptung der Glaubenskongregation, dass homosexuelle Partnerschaften nicht gesegnet werden können, müssen wir aus tiefster Überzeugung widersprechen", so die Unterzeichner des Papiers.

"Als Priester und Seelsorger erleben wir, dass Gott sich überall dort finden lässt, wo Menschen in Liebe und Treue miteinander verbunden sind und einander in Respekt begegnen."