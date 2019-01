Priener Hütte: Von der Außenwelt abgeschnitten

Die Hüttenwirtin der Priener Hütte, Monika Becht, und ihr Mitarbeiter Michael Baumann sind eingeschneit. Seit über einer Woche. Das Erdgeschoss der Schutzhütte ist dunkel, im ersten Stock sind zwei Drittel der Fenster zugeschneit. An der Nordseite der Hütte liegen wegen starker Windverfrachtungen etwa sechs Meter Schnee.

Tägliches Schneeschippen

Nach dem Aufstehen und dem Frühstück wird jeden Tag überlegt, an welcher Stelle wieder geschaufelt werden soll. Am wichtigsten sind dabei die beiden Eingänge. Denn jede Alpenvereinshütte hat zwei - einen Sommer- und einen Wintereingang. Da schaufeln Monika Becht und Michael Baumann täglich etwa drei bis vier Meter runter, und zwar mit der Hand, weil die Schneefräse an Silvester kaputtgegangen ist.

Dach muss vom Schnee befreit werden

Derzeit liegen über drei Meter Schnee auf dem Dach, damit ist die Dachlast extrem groß. Da das Dach zu zweit aber nicht vom Schnee befreit werden kann und die Hütte über den Wanderweg nicht mehr erreichbar ist, wurde Katastrophenalarm für die Hütte ausgelöst. "Denn so müssen die 450 Feuerwehrler von unten rauf und auch beim Dachabschaufeln helfen", so Monika Becht.