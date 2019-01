vor etwa einer Stunde

Prien: 20 Wildunfälle in einer Woche

Die Polizei in Prien meldet auffällig mehr Wildunfälle als sonst. Normalerweise gibt es in der Woche maximal fünf Unfälle mit Wildbeteiligung, wie es heißt. Allein in der vergangenen Woche waren es allerdings 20.