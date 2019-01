Preview des fünften Franken Tatorts am Abend in Bayreuth

Die Mordkommission Franken bekommt es in ihrem fünften Fall mit einer Mordserie in Oberfranken zu tun. Vor der Kamera standen neben Fabian Hinrichs und Dagmar Manzel auch Andreas Leopold Schadt, Matthias Egersdörfer, Eli Wasserscheid, Jürgen Tarrach, Stephan Grossmann, Thorsten Merten und viele andere.

"Ein Tag wie jeder andere"

Mit dem Tatort: "Ein Tag wie jeder andere" setzten Autor Erol Yesilkaya und Regisseur Sebastian Marka ihre erfolgreiche Zusammenarbeit (Tatort München: "Die Wahrheit") für den BR nun in Franken fort. Produzenten sind Jakob Claussen und Uli Putz. Die Redaktion liegt bei Stephanie Heckner. Nach "Der Himmel ist ein Platz auf Erden" (2015), "Das Recht, sich zu sorgen" (2016), "Am Ende geht man nackt" (2017) und "Ich töte niemand" (Erstausstrahlung am Sonntag, 15. April 2018 im Ersten) ist "Ein Tag wie jeder andere" der fünfte Tatort Franken des Bayerischen Rundfunks für Das Erste.

Ausgestrahlt wird der Franken-Tatort am 24. Februar um 20.15 Uhr.