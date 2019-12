vor 22 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Artikel mit Video-Inhalten

Tatverdächtiger nach Messerangriff auf Polizisten in Psychiatrie

Nach dem Messerangriff auf einen Polizisten in München wurde der Tatverdächtige in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht. Er war bereits in Zusammenhang mit Drogen "auffällig" geworden. Die Verletzung des Beamten ist sehr schwer.