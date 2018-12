Pressekonferenz der Polizei zu Stich-Attacken in Nürnberg

Ab 13.00 Uhr will die Polizei den aktuellen Stand der Ermittlungen bekannt geben. Aus Polizeikreisen erfuhr der BR, dass die drei Opfer der Stich-Attacken im Nürnberger Stadtteil St. Johannis laut ihren Ärzten außer Lebensgefahr sind. Alle drei Frauen waren nach den Angriffen notoperiert worden.

Drei Angriffe mit Stichwaffen

Die drei Frauen waren gestern Abend unabhängig voneinander auf offener Straße von einem Mann niedergestochen worden. Die Angriffe ereigneten sich in einem Abstand von etwa vier Stunden. Die Polizei hatte in der Nacht mit Hubschraubern nach dem Täter gefahndet und eine Sonderkommission eingerichtet. Mittlerweile geht die Polizei von einem Einzeltäter aus. Der Mann ist weiter auf der Flucht.

Täter ist blond bis dunkelblond

Der Mann soll nach Polizeiangaben 25 bis 30 Jahre alt und zwischen 175 und 180 cm groß sein. Er habe eine normale Statur, so die Polizei Mittelfranken. Er habe blonde bis dunkelblonde Haare, hellen Teint und trage einen Drei-Tage-Bart. Über die Bekleidung gibt es unterschiedliche Angaben: orange Jogginghose, schwarze Jacke, blaues Jackett. Welche Tatwaffe im Einsatz war, ist derzeit nicht bekannt. Einen terroristischen Hintergrund schließt die Polizei derzeit aus.

Aktuell zeigt die Nürnberger Polizei im Stadtteil St. Johannis verstärkte Präsenz mit uniformierten Kräften. Zudem sind auch Zivilbeamte unterwegs. Weiterhin werden auch im Laufe des Tages Anwohnerbefragungen durchgeführt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0911 / 2112 - 3333

Opfer außer Lebensgefahr

Der erste Angriff ereignete sich um 19.20 Uhr im Kirchenweg. Der Unbekannte stach auf eine 56-jährige Frau ein, die in Richtung Johannisstraße unterwegs war. Gegen 22.45 Uhr wurde eine zweite Frau in der Arndtstraße Opfer des unbekannten Täters. Kurz darauf griff der Mann eine 34-Jährige an und stach ebenfalls auf sie ein. Sie war in der Campestraße auf dem Heimweg.