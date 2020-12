Pressefotos des Jahres in Bayern: Corona und dunkle Wolken

Virtuelle Preisverleihung

Aufgrund der Corona-Auflagen konnte in diesem Jahr die Ehrung der Preisträgerinnen und Preisträger nicht im Senatssaal des Bayerischen Landtags stattfinden. Der BJV hat daher den Gesamtsieger Florian Bachmeier sowie die Sieger in sieben weiteren Kategorien in einer virtuellen Preisverleihung am 15. Dezember 2020 ausgezeichnet.