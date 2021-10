Pressefotograf mit Megafon verletzt: Querdenkerin muss zahlen

Eine Anhängerin der sogenannten Querdenker-Bewegung ist am Mittwoch vom Amtsgericht Nürnberg wegen Körperverletzung zu einer Strafe von 90 Tagessätzen à 30 Euro verurteilt worden. Die 39-Jährige hatte bei einer Querdenker-Demo am 15. April in der Nürnberger Innenstadt einem Pressefotografen ein Megafon ans Ohr gehalten und einen lauten Sirenenton abgespielt. Der Fotograf erlitt dadurch einen mehrere Tage andauernden Tinnitus.

Querdenkerin hatte Strafbefehl nicht akzeptiert

Die Angeklagte sollte schon im August vor Gericht stehen, war aber nicht zum Prozesstermin erschienen. Nachdem die Nürnbergerin einen darauf erfolgten Strafbefehl von 2.700 Euro nicht akzeptiert und Einspruch eingelegt hatte, kam es am Mittwoch erneut zu einer Verhandlung am Amtsgericht. Diesmal war die 39-Jährige anwesend.

Gegen das Urteil kann die Frau noch Berufung einlegen. Die Staatsanwaltschaft hatte bei der Verhandlung eine Geldstrafe in Höhe von 120 Tagessätzen à 30 Euro gefordert.