Pressefoto Bayern 2019: Weber in der Tasche gewinnt

Flüchtlinge im ländlichen Bayern

Gewinner in der Kategorie Bayern Land und Leute ist der Leiter der Bayernredaktion der Süddeutschen Zeitung, Sebastian Beck. Er dokumentiert in einer Bildreportage das Leben von Flüchtlingen in Bayern. Das Siegerfoto zeigt Alpha Mansary aus Sierra Leone in einem Wirtshaus in Nördlingen.

Schülerdemo "Fridays for Future" in Grafing

Der für den Münchner Merkur arbeitende Fotograf Stefan Rossmann aus Ebersberg erhält den mit 1.000 Euro dotierten Sonderpreis in der Kategorie Tagesaktualität. Sein Foto zeigt etwa 300 Schüler, die in Grafing bei München im Rahmen der Fridays-for-Future-Proteste für mehr Klimaschutz demonstrieren.

Rote Linie am Grünten

Demonstranten zeigt auch das Siegerbild "Kettenreaktion" der Kategorie Umwelt und Energie: In Rot gekleidete Teilnehmer einer Menschenkette protestieren gegen den Bau der "Bergwelt" und für den Erhalt des Grünten und der traditionellen Alpwirtschaft. Die Jury lobt in ihrer Begründung den Farbkontrast zwischen dem Rot der Demonstranten in der grünen Berglandschaft. Preisträger ist der dpa-Fotograf Karl-Josef Hildenbrand aus Kaufbeuren.

Schwer krank in Wacken

Im Bereich Kultur geht der Preis an den Bamberger Fotografen Matthias Hoch. Sein Foto "Highway for Helle" zeigt den blinden und schwer kranken Helge, genannt "Helle", auf dem Heavy-Metal-Festival in Wacken. "Für einen Augenblick ist Helge der König von Wacken", urteilte die Jury.

Newcomer-Preis für "Orgelbauer"

Eine Reportage über die Arbeit eines Orgelbauers wird mit dem Newcomer-Award ausgezeichnet. Die Jury lobt die unterschiedlichen Perspektiven und die Lichtatmosphäre des Werks. Preisträger ist Jonathan Ziegler, der in Würzburg an der Hochschule für angewandte Wissenschaften studiert.

Ausstellungstour durch Bayern

Die preisgekrönten Fotos und weitere Bilder sind bis 23.Dezember im Kreuzgang des Maximilianeums zu sehen. Danach wird die Ausstellung in verschiedenen bayerischen Städten gezeigt, darunter Ansbach, Viechtach, Augsburg und Nürnberg.