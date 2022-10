PresseClub Regensburg verleiht Journalistenpreis

In den vergangenen zehn Jahren haben Angelika Sauerer und Sabine Franzl Menschen in Ostbayern ihr Leben erzählen lassen – vom Schiffskapitän auf der Donau bis zur Galloway-Züchterin aus Kolmberg, vom Seenotretter aus Regensburg bis zur Geigenbauerin aus Weiden. Dabei wurden 125 solcher Porträts veröffentlicht. Dafür hat der Regensburger PresseClub die beiden Frauen ausgezeichnet.

Laudator zu Gewinnerinnen: Besonderheit entscheidend

Der frühere Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes, Peter Küspert, würdigte als Laudator die Arbeit der Preisträgerinnen Angelika Sauerer und Sabine Franzl. Als wohltuend beschrieb er, dass bei der Auswahl der Porträtierten nicht Prominenz entscheidend gewesen sei, "sondern das Besondere und Interessante an der jeweiligen Persönlichkeit, und dem was er oder sie macht und denkt."

BR-Korrespondenten erhalten Preis für Doku über Korruption

Auf dem "Siegertreppchen" mit den drei besten Einreichungen landete auch ein Fernsehbeitrag des Bayerischen Rundfunks der Korrespondenten Sebastian Grosser und Andreas Wenleder vom BR-Studio Niederbayern/Oberpfalz. Ihre Dokumentation über Korruption in der deutschen Kommunalpolitik wurde bundesweit in der ARD ausgestrahlt und hatte die Korruptionsprozesse in Regensburg als Grundlage.

"Transparenter Journalismus unabdingbar für Demokratie"

Der PresseClub-Vorsitzende und Ex-Chefredakteur der Mittelbayerischen Zeitung, Manfred Sauerer, sagte, transparenter und faktentreuer Journalismus sei nicht nur unabdingbar für die Demokratie. "Journalismus ist auch Anlass dafür, dass wir Interesse aneinander haben, dass wir Empathie füreinander entwickeln, dass wir Selbstbewusstsein entwickeln und uns nach der Lektüre ein Stück besser fühlen als vorher."

Eberhard-Woll-Preis mit 1.500 Euro dotiert

Die beiden Preisträgerinnen dankten den Menschen, die ihnen Einblick in ihr Leben gewährt hatten. "Jede und jeder Einzelne hat uns beeindruckt", so Sauerer. Franzl ergänzte, sie habe es als "Privileg" empfunden, in die persönlichen Lebensgeschichten ihrer Protagonisten eintauchen zur dürfen. Der Eberhard-Woll-Preis ist mit 1.500 Euro dotiert und nach dem verstorbenen Gründer des Regensburger PresseClubs benannt. Der Preis wurde heuer nach längerer Corona-Pause zum zehnten Mal verliehen. Der Jury hatten zwölf Journalisten aus verschiedensten Medienhäusern der Region angehört.