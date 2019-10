Premiumwanderweg DonAuwald wird feierlich eröffnet

Auf Schloss Reisensburg findet am Donnerstag, 3.10., um 12.15 Uhr der Festakt zur Eröffnung des Premiumwanderwegs DonAuwald statt. Damit wird der 58 Kilometer lange Wanderweg von Günzburg bis nach Schwenningen im Landkreis Dillingen offiziell freigegeben, der sich erster Premiumwanderweg Schwabens nennen darf.

Wandern an Seen, in Wäldern und auf Flusswiesen

Die einzelnen Etappen führen an der Donau entlang an romantischen kleinen Seen, durch artenreiche Wälder und Flusswiesen. Das Besondere daran: Es geht nicht über hohe Berge, sondern durch die Flußaue oder entlang einer Hangkante mit Blick auf den Auwald. Durch die flache Streckenführung eignet sich der Weg auch für Wanderer, die nicht die ganz große sportliche Herausforderung suchen.

Der DonAuwald-Wanderweg ist gut zu erreichen

Der Wanderweg ist durch die nahe Donautalbahn durchgehend gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden, das ist bundesweit eine Seltenheit. Der 1. Vorsitzende von Donautal-Aktiv, Landrat Leo Schrell, bezeichnet den Weg als "Premiumprodukt am touristischen Markt". Die 59 Kilometer lange Premiumwanderstrecke ist in bis zu fünf Etappen von Günzburg nach Schwenningen und umgekehrt begehbar.

Erholung und Naturschutz für rund eine halbe Million Euro

Sechs Jahre lang dauerten Planung und Umsetzung, knapp 540.000 Euro wurden investiert, unter anderem Mittel aus dem Förderprogrammen LEADER der EU und chance.natur des Bundes. Die Idee, einen Wanderweg durch den Auwald anzulegen, entstammt der Projektentwicklung zum Naturschutzgroßprojekt Schwäbischer DonAuwald aus 2009. Ziel war es, die Schönheit dieses Naturraums den Menschen nahe zu bringen und gleichzeitig die Verbesserungen durch das Naturschutzprojekt darzustellen, so die Projektleitung.