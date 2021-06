Premium Aerotec in Augsburg: Gewerkschaft erhöht den Druck

Die Gewerkschaft IG Metall fordert den Erhalt von Airbus-Tochter Premium Aerotec in Augsburg. Das machte Jürgen Kerner, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall am Nachmittag auf einer Online-Pressekonferenz deutlich. "Wir erwarten, dass sich die Politik vor der Bundestagswahl klar bekennt", so Kerner in Richtung Berlin. Der Bund ist Miteigentümer der Konzernmutter Airbus. "Wir sind gegen eine Zerschlagung, das ist die rote Linie, die für uns gilt", so Kerner.

Gewerkschaften denken an "Aktionen"

Im Streit um den Konzernumbau wollen die Gewerkschaften nun den Druck erhöhen. Welche Aktionen denkbar sind, lässt die Gewerkschaft noch offen. "Eine Zerschlagung hätte massive Auswirkungen gerade für Augsburg. Das werden wir nicht akzeptieren und eine klare Antwort geben. Das wird ein heißer Herbst", so der Augsburger IG-Metall-Konzernbevollmächtigte Michael Leppek im Gespräch mit dem BR.

Umbau von Airbus in neue Unternehmen

Airbus hatte angekündigt, die zivile Flugzeugstrukturfertigung grundlegend umzubauen. Teile des Konzerns sollen in neue Gesellschaften ausgelagert werden: In ein neues Unternehmen für die Einzelteilfertigung und eine weitere Tochtergesellschaft für die Strukturmontage.

Premium Aerotec zeigt keine Reaktion auf Vorschläge

Das Vorhaben betrachtet die Gewerkschaft IG Metall mit Sorge. Sie wirft Airbus auch eine Ungleichbehandlung der deutschen Standorte gegenüber Frankreich vor, wo es derartige Pläne nicht gebe. Auf Vorschläge von Arbeitnehmervertretern zum Erhalt von Premium Aerotec habe das Unternehmen nicht reagiert, trotz schmerzhafter Zugeständnisse.

Mitarbeitende in Augsburg bangen um ihre Jobs

In Augsburg werden bislang Rumpfteile, Fußbodenquerträger und Ladeklappenführungen gefertigt. Unter anderem für die Airbus-Maschinen A320, A350 und den Militärflieger A400M. In Augsburg wurden früher auch Teile für den A380 gebaut. Unter dem Aus des Großraumlangstreckenflugzeugs leidet der Standort Augsburg bis heute.

Etwas Luft verschafft habe dem Unternehmen eine Eurofighter-Bestellung der Luftwaffe Ende letzten Jahres, so Leppek. Premium Aerotec beschäftigt in Augsburg 2.200 Mitarbeitende.