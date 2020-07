vor etwa einer Stunde Artikel mit Audio-Inhalten

Premium Aerotec – IHK fordert Kurzarbeitergeld und neue Aufträge

1.000 Stellen will Premium Aerotec in Augsburg abbauen. Die IHK Schwaben macht sich deshalb Sorgen um diese Schlüsselindustrie in der Region insgesamt. Ihr Hauptgeschäftsführer Lucassen fordert, die Corona-Krise mit allen Mitteln zu überbrücken.