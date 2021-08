Premium Aerotec: IG Metall droht mit Streiks um Jobs zu erhalten

Vom Konzernumbau beim Luftfahrtkonzern Airbus sind bundesweit laut IG Metall etwa 13.000 Mitarbeiter betroffen, darunter 2.200 bei der Airbus-Tochter Premium Aerotec in Augsburg. Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste, die die Verhandlungen mit Airbus führt, sagte heute bei einer Onlinepressekonferenz: "Gemeinsam mit der Geschäftsführung müssen wir zu Lösungen kommen, mit denen der Abbau von Arbeitsplätzen und die Schließung von Standorten verhindert wird. Sollten wir in den Verhandlungen nicht weiterkommen, sind Warnstreiks für unsere Forderung nach einem Sozialtarifvertrag kurzfristig möglich."

IG Metall: Airbus ist auf Gesprächsversuche nicht eingegangen

Angela Steinecker vom IG Metall-Bezirk Augsburg ergänzt: “Die IG Metall und die Arbeitnehmervertreter haben über Monate das Gespräch mit Airbus gesucht, Airbus ist jedoch darauf nicht eingegangen. Von daher bleibt uns nichts anderes übrig, als zu den Tarifverhandlungen aufzurufen, damit wir Nachteile für unsere Kolleginnen und Kollegen vermeiden können.”

Airbus will Premium Aerotec aus Kostengründen aufspalten

Der Luftfahrtkonzern Airbus will unter anderem den Augsburger Zulieferer Premium Aerotec aufspalten. Die Rumpfmontage soll enger an den Konzern rücken. Für die Einzelteile-Fertigung sucht Airbus einen Investor. Airbus begründet diesen Plan mit Kostengründen. Die IG Metall wird am 1. und 7. September in Hamburg mit der Arbeitgeberseite verhandeln.