Premium Aerotec: Airbus und IG Metall auf Konfrontationskurs

Airbus habe auf Wunsch der Sozialpartner einen Verbleib der Einzelteileproduktion nochmal geprüft. Jedoch komme der Konzern weiterhin zu dem Schluss, dass es für ein nachhaltiges Geschäft besser wäre, einen externen Partner zu finden. Das betrifft vor allem die Standorte Varel (Niedersachsen) und Augsburg.

Airbus plant Konzernumbau

Dies sei ein wichtiger Schritt im Konzernumbau, den Airbus plant, so Dominik Asam heute in einer Pressekonferenz. Vor dem Hintergrund des Klimawandels und neuer Konkurrenz aus China sei der dringend notwendig. Airbus wolle so schnell wie möglich ein klimaneutrales Flugzeug entwickeln. Dafür müsse sich der Luftfahrtkonzern auf sein Kerngeschäft konzentrieren und das Tochterunternehmen Premium Aerotec neu aufstellen. Der Augsburger Zulieferer montiert Flugzeugrümpfe und produziert Einzelteile. 2.800 Mitarbeiter arbeiten am Standort in Schwaben. Dieses Geschäft sei jedoch nicht mehr nachhaltig, so Asam. Laut einer Analyse von Airbus sind die Kosten der Einzelteil-Fertigung bei der Tochterfirma etwa 25 bis 30 Prozent höher als das Marktniveau.

Airbus will an einen Investor verkaufen

Daher sei die Einbindung eines starken strategischen Partners aus Sicht von Airbus die industriell und sozial verantwortungsvollste Lösung. Sie habe das größte Potential, viele Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern und dem Unternehmen eine vielversprechende Zukunft zu bieten. Gleichzeitig könne Airbus Ressourcen und Kapital auf sein Kerngeschäft konzentrieren.

Gewerkschaft verspricht "heißen Herbst"

Als nächsten Schritt will Airbus mit den Arbeitnehmervertretern Lösungen für das Unternehmen und die betroffenen Mitarbeitenden suchen und umsetzen. Die Gespräche verliefen bisher in angespannter Atmosphäre, schildert Asam. Die Gewerkschaft IG Metall kritisiert die Umbaupläne bei Premium Aerotec und fürchtet Jobverluste in Augsburg. Gewerkschafter Michael Leppek zeigte sich über die Airbus-Pressekonferenz verwundert und verärgert. Es sei schlechter Stil, vor Beginn der bayerischen Sommerferien eine solche Analyse vorzulegen. Leppek verspricht schon jetzt einen “heißen Herbst” im Kampf um die Arbeitsplätze in Augsburg.