Premium Aerotec-Betriebsrat: Schon jetzt zu wenig Aufträge

Nachdem klar ist, dass Airbus die Produktion des Riesenfliegers A380 stoppt, ist der Schock bei Premium Aerotec in Augsburg nach wie vor groß. Viele Beschäftigten sind sauer, dass sie die Konzernentscheidung von Airbus "aus der Presse erfahren mussten", sagte heute ein Sprecher der IG Metall.

Das Premium Aerotec-Werk ist zum Teil nicht ausgelastet

Die Entscheidung die Produktion des A380 einzustellen, ist für Premium Aerotec in Augsburg deshalb ein Problem, weil schon zuletzt die Auslastung im Werk nach unten gegangen ist. „Wir haben schon jetzt große Schwierigkeiten, die betroffenen Beschäftigten in anderen Programmen zu beschäftigen“, sagte Sebastian Kunzendorf, Betriebsratsvorsitzender von Premium Aerotec in Augsburg. Die geplante Einstellung des A380-Programmes würde diese Schwierigkeiten verstärken.

Betriebsrat fordert: Langfristig keine Kündigungen

Sebastian Kunzendorf erwartet vom Airbus-Management und von der Premium Aerotec jetzt schnell Entscheidungen für eine Weiterentwicklung des Standortes und fordert, dass es "auch über 2020 hinaus zu keinen betriebsbedingten Kündigungen kommen darf“. Denn nur bis 2020 gilt die Standortsicherung. Auch bei Airbus Helicopters in Donauwörth werde sich der Programmstopp für die A380 negativ auswirken, sollte es nicht kurzfristig gelingen, neue Arbeitspakete an den Standort zu holen, mahnt Kunzendorf.

Premium Aerotec braucht mehr Aufträge

Sollten 2019 neue Aufträge ausbleiben, dann könnte das auch herbe Folgen für die Premium-Aerotec Stammbelegschaft haben, wie aus werksnahen Kreisen zu hören war.