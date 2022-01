Jetzt mal melancholisch: Michl Müllers neuer Faschingssong

"Wie jedes Jahr" – so heißt der neue Song vom Bund Deutscher Karneval für die Saison 2022. Er stammt aus der Feder von keinem geringeren als Michl Müller, dem Dreggsagg aus der Rhön. Der Publikumsliebling aus der Kultsendung "Fastnacht in Franken", die der BR auch 2022 wieder aus Veitshöchheim überträgt, hat sich mit seiner nachdenklichen Ballade beim bundesoffenen Liederwettbewerb des BDK gegen mehr als 20 Mitbewerber durchgesetzt.

"Drei. Zwo. Eins. Michl Müller": Der Jahresrückblick 2021

Der etwas andere Faschingssong in besonderen Zeiten

Der Titel ist kein typisches Fastnachtslied, wie man es von ihm kennt, sagt Michl Müller. Aber es ist in der Tradition der rheinländischen Karnevalssongs gemacht. "Es ist ein Faschingslied mit sehr viel Herz, mit sehr viel Gefühl und es werden viele Tränen fließen – ich kann mir's richtig vorstellen!", so Müller im BR.

Prunksitzung mit Maskenpflicht und Hygienekonzept

Fasching in Zeiten von Corona – da ist ohnehin alles anders, warum dann nicht auch die Musik? Die Schwarze Elf Schweinfurt ist einer der wenigen Vereine, der 2022 mit einem strengen Hygienekonzept eine Prunksitzung abgehalten hat. Hier in der Schweinfurter Stadthalle wurden Teile von Müllers Musikvideo produziert. In sentimentaler Stimmung wurde kräftig mitgesungen und langsam geschunkelt.

Michl Müller in der gesamten Republik unterwegs

Aufgenommen wurde das Musikvideo in ganz Deutschland. "Ich bin seit Tagen am Video-Drehen in Bad Kissingen im Regentenbau, in Schweinfurt in der Stadthalle, in Aachen im Kaisersaal, in Köln am Prinzengardeturm", berichtet Michl Müller und erzählt: "Mittlerweile weiß ich von ganz Deutschland sämtliche Fastnachts-, und Karnevals- und Faschingsrufe – und deswegen nicht nur helau, sondern auch alaaf!"

Fasching vergleichbar mit Weihnachten

Michl Müller liegt viel daran, die Bedeutung von Fastnacht und Karneval herauszustellen: "Es ist schon wichtig, dass Fasching, Fastnacht, Karneval in irgendeiner Form stattfindet – weil: es ist ja fast so etwas wie Weihnachten! Und wenn Weihnachten fehlt, ist es auch blöd!"