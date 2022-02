Premiere: Marktredwitzer Paar tanzt bei der Fastnacht in Franken

Die Aufregung ist spürbar in der etwas in die Jahre gekommenen Marktredwitzer Jahnturnhalle: Hier trainieren der 23 Jahre alte René Skorupa aus Töpen im Landkreis Hof und die 24 Jahre alte Lena Meyer aus Waldershof im Landkreis Tirschenreuth ihre Kür als Tanzpaar. Die beiden tanzen seit drei Jahren gemeinsam für die Faschingsgilde Marktredwitz/Dörflas – und das sehr erfolgreich: Sie sind amtierende Fränkische Meister und dürfen deshalb bei der Fastnacht in Franken in Veitshöchheim auftreten.

Tanz noch nie vor Publikum aufgeführt

Den Tanz, den die beiden zeigen, haben sie mit ihrer Trainerin Alexandra Stejskal eigentlich schon vor zwei Jahren auf die Beine gestellt. Durch die Corona-Pandemie sind allerdings seitdem alle Prunksitzungen und Meisterschaften ausgefallen. Vor Publikum konnten sie ihre Kür deshalb bisher noch nie aufführen: Der Auftritt in Veitshöchheim ist die absolute Premiere – und findet dann gleich auf der größten Bühne statt, die Franken in puncto Faschingsveranstaltungen zu bieten hat.

Corona-Pandemie sorgt für widrige Trainingsbedingungen

Einfach war die Vorbereitung nicht: Die immer wieder wechselnden Corona-Auflagen machten es den beiden vor allem im vergangenen Jahr zeitweise unmöglich, überhaupt gemeinsam zu trainieren. "Für Leistungssportler ist das natürlich eine Katastrophe", sagt Trainerin Alexandra Stejskal. René und Lena hatten sich 2021 sobald die Temperaturen und Pandemieregeln das irgendwie zuließen sogar zu zweit auf der grünen Wiese getroffen – die einzige Möglichkeit, die ihnen zu dieser Zeit blieb, um überhaupt gemeinsam trainieren zu können.

Vorfreude und Aufregung halten sich die Waage

Bemerkbar macht sich das beim Abschlusstraining aber nicht: In perfekter Synchronität wirbeln die beiden mit Tanzschritten, akrobatischen Sprüngen und komplizierten Hebefiguren durch die heimische Halle, mit einer einer guten Mischung aus Aufregung und Vorfreude. "Man weiß halt, dass die Kameras dann ständig dabei sind", sagt Lena. "Und dann ist klar: Okay, jetzt muss alles gut gehen", fügt René hinzu.

Ob dann am Ende tatsächlich alles gut gegangen ist, lässt sich recht einfach überprüfen: Bei der Fastnacht in Franken, am Freitag, 18. Februar, ab 19 Uhr im BR Fernsehen.