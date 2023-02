Premiere in Ruffenhofen: High-Tech-Bohrer erforscht Römerlager

Auf dem Gelände der einstigen Römersiedlung im mittelfränkischen Ruffenhofen im Landkreis Ansbach ist zur Zeit ein Spezialfahrzeug im Einsatz, das mit einem besonderen Bohrer Bodenproben entnehmen kann. Damit wollen die Forscher nachvollziehen, wie die Siedlung um das ehemalige Römerkastell ausgesehen haben kann.

Prototyp in Ruffenhofen erstmals im Einsatz

Grabungen sind auf dem Weltkulturerbe-Gelände nicht möglich, deshalb sollen die Bodenproben Aufschluss darüber geben, wie groß die Siedlung war und wie sie angelegt gewesen sein könnte. Das Fahrzeug haben Wissenschaftler aus Frankfurt entwickelt. Der Prototyp wird erstmals in Ruffenhofen erprobt.

An einem Spezial-Quad ist ein Bohr- und Ziehgerät vereint, so dass die eigentlichen Bohrungen nun innerhalb von wenigen Minuten erfolgen können. Der Einsatz im Gelände soll so die bisherigen Verfahren beschleunigen und erleichtern. Bei früheren Bohrungen in einem ehemaligen Brunnen fanden die Forscher unter anderem einen Kirschkern, der nach heutigem Stand der älteste Kirschkern Frankens ist.

Neue Erkenntnisse über das Römerlager und die Römersiedlung

Nun hoffen die Wissenschaftler, mit den neuen Bohrungen auf weitere Funde und Erkenntnisse zur Siedlung rund um das Römerkastell zu stoßen. Nach dem Einsatz und der Erprobung in Franken ist vorgesehen, dass das Spezialfahrzeug bei einer mehrwöchigen Kampagne in Moldawien eingesetzt wird.

2012 wurde das kreisrunde "Limeseum" im Römerpark Ruffenhofen erbaut. Das Museum handelt vom Leben und Alltag am Limes in der Zeit der Römer. Das Kastell, um das es in Ruffenhofen geht, schlummert unter einer rund 40 Hektar großen Fläche, die früher landwirtschaftlich genutzt wurde. Die Bohrungen sollen Aufschluss über das Leben im und um das Kastell geben.