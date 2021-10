vor 12 Minuten

Premiere im Raum Bamberg: Flächendeckend Tempo 30 in Pettstadt

Kein Schilderwald mehr in Pettstadt: Die Gemeinde im Landkreis Bamberg hat knapp 130 Verkehrsschilder abgebaut. In dem Ort gilt ab sofort flächendeckend Tempo 30. Was in der Stadt noch verboten ist, wurde auf dem Land nun in die Tat umgesetzt.