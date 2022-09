Premiere: Hof feiert Wärschtlamänner mit Wärschtlamo-Tag

Die Wärschtlamänner sind eine Institution in Hof. Seit 1871 bieten sie in der Stadt dampfende Brühwürste aus dem Messingkessel an. Zu Ehren der Wärschtlamänner gibt es zum ersten Mal einen Wärschtlamo-Tag. Die Feier findet am Dienstag von 17 bis 20 Uhr im Innenhof des Rathauses statt.

Wärschtlamo-Tag mit Musik, gezapftem Bier und Jubiläumswärschtla

Es gibt Live- Musik, frisch gezapftes Hofer Bier sowie Jubiläumswärschtla. Im Rahmen der Feier findet auch die Preisverleihung eines Fotowettbewerbs zum Jubiläum statt. Zudem gibt es einen Wortbeitrag des Regionalhistorikers Adrian Roßner über die Wärschtlamänner. Zukünftig will die Stadt Hof immer am 6. September den Wärschtlamo-Tag feiern.

Im vergangenen Jahr feierte der Hofer Wärschtlamo sein 150. Jubiläum. Unter anderem gab es eine Ausstellung im Museum Bayerisches Vogtland. Bereits seit Jahren verfügt Hof über ein Wärschtlamo-Denkmal am Sonnenplatz.