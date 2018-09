Premiere der Norisring Classic Ralley in Nürnberg

Organisiert wird die sportliche Oldtimer-Rallye von Uwe Wießmath, dem Gründer des Altmühltals Classic Sprint, unterstützt vom Motor Club Nürnberg (MCN), der lange die 200 Meilen von Nürnberg ausgerichtet hat. Start der Tour ist heute Abend um 18.00 Uhr.

Seltene Oldtimer erwartet

Erwartet werden ebenso seltene wie exklusive Fahrzeuge: darunter ein Vorkriegs-BMW 328, ein Mercedes 300 SL, ein Porsche Rennsportwagen und zahlreiche Jaguar XK. Die Route der heutigen Rallye führt über den Nordosten Nürnbergs und Happburg Richtung Velden und über das Pegnitztal und Vorra wieder zurück auf den Norisring. Dort findet eine weitere Wertungsprüfung statt.

Siegerehrung auf dem Altstadtfest

Am Samstag fahren die Teilnehmer eine doppelt so lange Strecke von Nürnberg durch die Fränkische Schweiz. Start und Ziel ist jeweils vor der Steintribüne am Nürnberger Dutzendteich. Die Siegerehrung findet dann am Samstagabend auf dem Nürnberger Altstadtfest statt.