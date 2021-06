Premiere: Das Musical Chicago auf der Augsburger Freilichtbühne

Bild

Ein Eifersuchtsmord, Jazz und Lebenslust. Darum dreht sich das Musical „Chicago“. Bei der Premiere am Samstag dürfen wegen Corona nur 500 Zuschauer in die Freilichtbühne am Roten Tor. Die Künstler freuen sich trotzdem sehr auf ihre Auftritte.

© BR/Barbara Leinfelder

Bildrechte: BR/Barbara Leinfelder