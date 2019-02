Preiswürdiges Kochbuch von Karlstadter Gymnasiasten erschienen

Für das Buch sammelten die Schüler alte Rezepte und Fotografieren. Die Bilder zeigen, die Zeit von früher in der Küche, aber auch das bäuerliche Leben auf dem Feld. Das Kochbuch ist im Rahmen eines Projekt-Seminars entstanden. Die Jugendlichen haben sich wissenschaftlich mit dem Dialekt auseinandergesetzt. Sie haben die Dialektsprecher, Georg Büttner aus Karlstadt und Alfred Schmitt aus Arnstein um Rat gefragt. Außerdem half der unterfränkische Asterix-Übersetzer und Dialektexperte Gunther Schunk bei den Korrekturen. Und tatsächlich gibt es auch die Oma eines Schülers, die lange am Herd eines Traditions-Gasthauses in Karlstadt stand und viele Tipps geben konnte.

Preiswürdiges Kochbuch

Erschienen ist das Werk in einer ersten Auflage von 800 Stück im Würzburger Echterverlag. Das Kochbuch soll ausgezeichnet werden: Einen von drei Projekt-Seminar-Preisen für Unterfranken des Kultusministeriums in Höhe von 200 Euro bekommen die Schüler des Johann-Schöner-Gymnasiums im März. Die beiden anderen Preise werden in einer gemeinsamen Feier am 12. März in Würzburg an das Matthias-Grünewald-Gymnasium Würzburg gehen (für Audioguides zur Geschichte Würzburgs) und an das Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach (für deren bapp-Projekt zur Digitalisierung der Schülerzeitung).