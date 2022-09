jetzt red i live: Preisschock bei Strom und Gas

Laut Umfragen haben bereits jetzt knapp 60 Prozent der Menschen Angst, dass sie ihre Rechnungen für Heizung und Strom bald nicht mehr zahlen können. Die Preisexplosion ist das eine, die Versorgungssicherheit das andere. Was passiert, wenn uns Gas und Strom ausgehen?

Unternehmer in Sorge

Das treibt auch die Wirtschaft um. Es sind längst nicht mehr nur die großen, energieintensiven Unternehmen, die nicht mehr wissen, wie sie mit den steigenden Preisen fertig werden sollen. Auch den kleinen und mittelständischen Betrieben - wie Bäckern, Brauern oder Schreinern - machen die hohen Energiekosten schwer zu schaffen.

"Gegen Putin gewinnen wir nur gemeinsam. Panikmache und Spaltung sind jetzt der falsche Weg. Die Bundesregierung hilft mit fast 100 Milliarden Euro und wir als SPD wollen auch beim Strom und Gas eingreifen, damit Energie für die Menschen bezahlbar bleibt!" Florian von Brunn, Vorsitzender der BayernSPD

Politik verspricht Lösungen

Die Bundesregierung hat ein milliardenschweres Entlastungsprogramm beschlossen und Olaf Scholz (SPD) verspricht: "Wir kriegen die Preise in den Griff.“ Wie er das konkret schaffen will, bleibt aber unklar. In den Bundesländern wächst deshalb der Unmut. Bayerns Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger (FW) spricht gar von einer "energiepolitischen Orientierungslosigkeit der Ampel-Koalition", die den Wirtschaftsstandort bedrohe. Er fordert ein entschlosseneres Handeln und will die Atomkraftwerke länger am Netz lassen.

"Die Berliner Energiepolitik hinterlässt bei Bürgern und Wirtschaft verbrannte Erde. Viele Mittelständler und Industriebetriebe stehen wegen der explodierenden Energiepreise vor dem Kollaps. Wir brauchen schnellstmöglich einen Preisdeckel für Strom und Gas – auch auf Kosten der Schuldenbremse." Hubert Aiwanger, Bayerischer Wirtschafts- und Energieminister

Mitdiskutieren!

Was muss die Politik tun, damit Energie bezahlbar bleibt? Wie können Bürgerinnen und Bürger effektiv entlastet werden? Wie gefährlich ist der Preisschock für die Wirtschaft? Was passiert, wenn man die hohen Strom- und Gasrechnungen nicht mehr zahlen kann?

Über diese und andere Fragen diskutieren bei "jetzt red i" Bürgerinnen und Bürger live mit Hubert Aiwanger, Bayerischer Wirtschafts- und Energieminister (Freie Wähler) und Florian von Brunn, Vorsitzender der BayernSPD.

jetzt red i aus Nürnberg - Preisschock bei Strom und Gas: Wie kommen wir durch den Winter? Um 20:15 Uhr im BR Fernsehen oder im Stream bei BR24.