"Preiß" will Traditionsbrauerei in Viechtach eine Zukunft geben

Ausgerechnet ein "Preiß", ein Zugereister, gibt der kleinen Traditionsbrauerei in Viechtach (Lkr. Regen) wieder Hoffnung: Markus Grüsser aus Köln, wohnhaft in Berlin, hat vor kurzem die Brauerei im Bayerischen Wald gekauft. Schon immer sei es sein Traum gewesen, eine eigene Brauerei zu besitzen, erzählt der gelernte Diplomkaufmann. Ganz fremd sind ihm Bayern und das Bier nicht: Der 53-Jährige hat schon in Brauereien und leitend bei einem großen bayerischen Getränkelogistiker gearbeitet. 2010 hat er sich selbständig gemacht und als Berater kleine Brauereien saniert, vom Erzgebirge bis zum Harz. Nun gehört ihm die Gesellschaftsbrauerei Viechtach. Tradition pur: Gründungsjahr 1533.

Brauerei ohne Nachfolger

Die alten Besitzer waren bereits 79 und 87 Jahre alt und hatten keine Nachfolger, die weitermachen wollten. Deshalb hat sich Markus Grüsser - zusammen mit zwei Gesellschaftern - der Brauerei angenommen. Es soll mehr als ein Hobby sein: Der geborene Kölner will auch Geld damit verdienen.

Natürlich gehts auch ums Geld

Die Produktion soll von 15.000 auf bis zu 20.000 Hektoliter im Jahr steigen und das Bier auch außerhalb Bayerns verkauft werden. Außerdem will Markus Grüsser rund 2 Millionen Euro in die Brauerei investieren, unter anderem in eine modernere Abfüllanlage. Den Personalstamm von 14 Mitarbeitern erhält er.