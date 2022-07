"Preise steigen weiter": So will Hof den Gasverbrauch reduzieren

Hof möchte Energie sparen. Im Zuge der steigenden Gaspreise und der möglichen Knappheit im Winter werden bereits jetzt erste Maßnahmen umgesetzt. Andere Schritte werden für die Zukunft geplant.

Preise steigen weiter: Hof möchte Gasverbrauch reduzieren

Im kommenden Winter werden im Gasbereich der Stadt Hof rund 30 Prozent fehlen, so Jean Petrahn, Geschäftsführer der Stadtwerke Hof. Darüber hinaus würden auch die Gaspreise, wie im Rest von Deutschland weiter stark steigen. Sinkende Gaspreise prognostiziert der Stadtwerke-Geschäftsführer hingegen erst für die Jahre 2024 und 2025.

Im Jahr verbraucht die Stadt Hof nach Angaben der Stadtwerke rund zwölf Millionen Kilowattstunden Gas. Es wird vor allem zum Heizen und für Warmwasser benötigt. Durch entsprechende Maßnahmen könne die Stadt Hof wohl bis zu zehn Prozent einsparen.

Krisenstab eingerichtet, um kurzfristige Maßnahmen ergreifen zu können

Um angemessen auf die Situation reagieren zu können, hat die Stadt Hof einen Krisenstab eingerichtet. So soll die aktuelle Lage stets im Auge behalten werden und kurzfristig Maßnahmen ergriffen werden können.

So soll das Bestrahlen öffentlicher Gebäude an einigen Stellen vorübergehend ausgesetzt werden. Zudem wird unter anderem die Straßenbeleuchtung häufiger abgedimmt und die Kühlung der Freiheitshalle reduziert. In öffentlichen Gebäuden sollen Hausverwalter auf den sensiblen Umgang mit Energie achten.

Oberbürgermeisterin mit Appell zum Energiesparen

Daneben appelliert Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) in ihrer Funktion als Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtwerke an die Unternehmen, Institutionen sowie Bürgerinnen und Bürger in Hof, in den kommenden Wochen und Monaten nach Möglichkeit Energie zu sparen. Dazu zähle ein sensibler Umgang mit Warmwasser sowie eine Absenkung der Raumtemperatur in der Heizperiode.

Senken der Raumtemperatur, Photovoltaik und Homeoffice

Mittelfristig können weitere Maßnahmen beim Energiesparen helfen. Ein Absenken der Raumtemperaturen in Gebäuden wie dem Rathaus, der Freiheitshalle oder Museen könne dabei den größten Effekt erzielen. Hierbei würden sich bereits wenige Grad Celsius bemerkbar machen. Zudem könne eine erneut verstärkte Nutzung des Homeoffice helfen.

Weiter können Photovoltaik-Anlagen helfen. Während auf dem Dach des Stadtwerke-Verwaltungsgebäudes sowie auf dem Freibad-Parkplatz solche aktuell bereits geplant werden, seien auch der Zoo oder die Dächer der städtischen Liegenschaften mögliche Orte für solche Anlagen.

Ist ein kompletter Verzicht auf Warmwasser sinnvoll?

Andere Maßnahmen müssten erst genau geprüft werden. So sei ein kompletter Verzicht auf Warmwasser in öffentlichen Gebäuden möglicherweise nicht sinnvoll, da der Effekt eher geringe Auswirkungen hat und die Gefahr der Legionellenbildung ansteige. Für den nächsten Haushalt sollen dann verstärkt Mittel zur Energieeinsparung vorgeschlagen werden.

