Preise im VGN bleiben stabil

Die Preisstabilität werde das durch die finanzielle Unterstützung durch den Freistaat Bayern sowie die Städte und Landkreise ermöglicht, teilte der VGN mit. Beide Seiten fördern im Rahmen des VGN-Innovationspakets verschiedene Maßnahmen, die den Zugang zum ÖPNV erleichtern sollen und finanzielle Entlastungen der Fahrgäste vorsehen, heißt es in der Mitteilung weiter. Zu diesem Paket zähle auch, dass die ansonsten notwendige Anpassung der Fahrpreise zum Jahreswechsel einmalig ausgesetzt wird. 2019 gekaufte Fahrkarten wie 4er-Tickets und Streifenkarten bleiben deshalb über den 31. März 2020 hinaus gültig.

Neues Angebot für Erlangen

Neu ab dem Jahreswechsel ist das vergünstigte 9-Uhr-Jahres-Abo in der Preisstufe C im Tarifgebiet Erlangen. Es ist dann für 25,50 Euro monatlich erhältlich. Der Fahrplanwechsel bei den Stadtverkehren Nürnberg, Fürth und Erlangen ist schon am 1. Dezember in Kraft getreten. Am 15. Dezember findet dann der europaweite Fahrplanwechsel im Bahnverkehr statt.