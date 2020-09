Preise für Obst oder Fleisch: Was Klimaschutz kosten würde

Die Erzieherin Susanne Wojchiechowski und ihre Enkelin sind heute Versuchskaninchen. In Begleitung von Dr. Tobias Gaugler schieben sie ihren Einkaufswagen in einen Supermarkt. Bei jedem Produkt, das sie in den Wagen legen, sollen sie schätzen: Wie teuer wären Wurst oder Äpfel, wenn die Kosten für die Umwelt obendrauf kämen? Für einige Produkte einer Supermarkt-Gruppe haben Gaugler und sein Team genau das berechnet.

Was hinter dem Begriff Klimakosten steckt

Doch die Umweltkosten zu schätzen ist nicht einfach. Je mehr man sich dem Begriff "Klimakosten" nähert, desto nebulöser wird er. Letztlich geht es darum, die Produktionsbedingungen von Lebensmitteln zu betrachten und die dabei entstehenden Umweltschäden zu beziffern, erklärt Tobias Gaugler.

Dünger sei ein Beispiel. Ist schädliches Nitrat enthalten, muss das in Kläranlagen aus dem Trinkwasser gefiltert werden. Die Kosten dafür wären: Umweltkosten. Oder Palmöl, das in vielen Lebensmitteln enthalten ist und für dessen Anbau in Brasilien der Regenwald gefällt wird. Die Aufforstung der gerodeten Flächen wären Klimakosten. Oder wenn der CO2-Ausstoß kompensiert werden müsste, der bei einem Tiertransport anfällt.

Warum Äpfel nur wenig ins Gewicht fallen

Und was heißt das nun für den Sechserpack Äpfel, vor dem Susanne Wojchiechowski steht? 1,29 Euro lautet der ausgewiesene Preis. Wojchiechowski tippt auf 2,50 bis 3,00 Euro, wenn die Klimakosten oben drauf kommen und wird überrascht: Weil Äpfel geringe Verabeitungsstufen haben, eigentlich nur wachsen müssen und im Regal nicht gekühlt werden müssen, bleibt es bei einem Aufschlag von rund 10 Cent, erklärt Tobias Gaugler. Die Plastikverpackung ist dabei nicht einberechnet, würde aber nicht groß ins Gewicht fallen, so Gaugler.

Doch je mehr Tier an dem Produkt beteiligt ist, umso höher der Aufschlag. Bei Gouda-Käse steigt der Preis bereits um 88 Prozent. Und nun steht Susanne Wojchiechowski vor dem Hackfleisch, 2,79 Euro für 500 Gramm. Sie schätzt nun einen Klima-Preis von 4 bis 5 Euro. Tatsächlich wären es jedoch 7 bis 8 Euro, sagt Tobias Gaugler. Klimagase schlagen bei diesem Lebensmittel extrem zu Buche.

Langzeitkosten des Klimawandels

"Das würde ich nicht bezahlen. Ein klares Nein", sagt Test-Kundin Wojchiechowski. Bei etwa fünf Euro läge ihre Schmerzgrenze. Das sei in etwa der Preis, den man auch beim Metzger bezahlen müsse. Dennoch findet sie es richtig, über die Klima-Folgen zu sprechen. Das mache sie auch mit den Kindern in der Kita, in der sie arbeite.

Mehr Infos für Kunden

Tobias Gaugler plädiert dafür, den Kunden zunächst mehr Informationen an die Hand zu geben. Etwa zwei Preisschilder: Einen für den bisherigen Preis, und einen Preis, der die Klimakosten beinhaltet. "Die fallen ja bereits an. Nur sie werden eben nicht von den Verbrauchern bezahlt", so Gaugler. Bislang bezahle die Allgemeinheit. Und zwar für die Langzeitfolgen des Klimawandels.

Zwei Tendenzen kann man aus den berechneten Daten herauslesen: Bei Obst und Gemüse liegen die Klimakosten lediglich im Bereich zwischen 8 und 19 Prozent, während es bei tierischen Produkten 52 bis 173 Prozent Aufschlag sind. Und: Bei Bio-Produkten ist der Aufschlag nur halb so hoch.