Preisanstieg und Materialmangel hemmen Mainfrankens Wirtschaft

Das neue Jahr startet für viele Unternehmen in Mainfranken mit einem Dämpfer. Zwar bewerten fast neun von zehn Unternehmen ihre laufenden Geschäfte als "gut" oder "befriedigend". Doch verglichen mit dem vergangenen Herbst sind die Erwartungen inzwischen getrübt. Das ist eines der Ergebnisse des aktuellen Konjunkturklimaindexes der Industrie- und Handelskammer Würzburg-Schweinfurt.

Wenig Material, hohe Preise

Demnach hat sich die Stimmung unter Mainfrankens Unternehmern seit vergangenem Herbst verschlechtert. Vor allem Industrie und Baubranche kämpfen nach Angaben der IHK mit der anhaltenden Materialknappheit. Auch die steigenden Preise bei Energie und Rohstoffen beobachtet eine wachsende Zahl mainfränkischer Unternehmen mit Sorge.

"Die Geschäfte der regionalen Wirtschaft könnten deutlich besser laufen, wenn nicht zahlreiche Unternehmen mit gestörten Lieferketten, teils sehr hohen Preissteigerungen und fehlenden Materialien zu kämpfen hätten", sagt IHK-Präsident Klaus Mapara. Nach Angaben der IHK berichten derzeit sechs von zehn mainfränkischen Unternehmen diesbezüglich von negativen Auswirkungen.

Viele Stellen bleiben weiterhin unbesetzt

Gleichzeitig bleibt der Fachkräftemangel auch in Mainfranken ein Problem. "Wir merken einfach, dass Stellen nicht besetzt werden können", sagt Mapara. Ärgerlich sei das insbesondere mit Blick auf die kommenden Monate. Jeder vierte Betrieb in Mainfranken will laut Konjunkturklimaindex neue Arbeitsplätze schaffen. Dahingegen wollen lediglich 15 Prozent der Unternehmen Stellen streichen.

In Mainfranken blieben zuletzt viele Lehrstellen unbesetzt. Zum Start des Ausbildungsjahres am 1. September 2021 verzeichnete die IHK 4,2 Prozent weniger Verträge als im Vorjahreszeitraum. Dabei hatte die IHK nach den bereits schwachen Zahlen 2020 eigentlich auf eine Erholung gehofft..

Branchen spüren Pandemie unterschiedlich stark

Wie bereits Anfang 2021 beobachtet die IHK auch aktuell eine "Spaltung unserer Wirtschaft", wie es Klaus Mapara formuliert. Industrie und Bau seien weitgehend unbeeindruckt vom Pandemiegeschehen. Der Mainfränkische Tourismus, Gastronomie, stationärer Einzelhandel und kontaktintensive Dienstleister bekämen die Corona-Einschränkungen allerdings weiterhin stark zu spüren.

Für ihre aktuelle Erhebung hat die IHK Würzburg-Schweinfurt 784 Unternehmen befragt. 272 von ihnen haben geantwortet.