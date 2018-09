25.09.2018, 11:21 Uhr

Preis für Umweltschutz: "Papieratlas" für Landkreis Schweinfurt

Am Landratsamt Schweinfurt wird so wenig Papier wie möglich verbraucht – und wenn, dann setzen die Mitarbeiter auf Recyclingpapier und schützen damit die Umwelt. Der Landkreis wurde dafür jetzt in Berlin mit dem "Papieratlas 2018" ausgezeichnet.