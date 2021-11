Preis für Oberfränkin: Mutiges Einschreiten bei versuchtem Mord

Die 18-jährige Lea-Sophie Schlömer aus Pommersfelden im Landkreis Bamberg ist von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) mit dem "XY-Preis – Gemeinsam gegen das Verbrechen" ausgezeichnet worden. Die Jury zollte der Oberfränkin "allerhöchste Anerkennung für ihr ungeheuer mutiges Einschreiten in einer äußert bedrohlichen Extremsituation", teilt die Agentur Presse-Partner-Köln mit.

Oberfränkin stoppte mutmaßlichen Amok-Fahrer

Konkret geht es um einen Vorfall im Februar 2020. Damals raste ein Auto mit bis zu 60 Stundenkilometer beim Karnevalsumzug im hessischen Volksmarsen in eine Menschenmenge. Lea-Sophie Schlömer verfolgte das Auto, riss die Beifahrerseite auf und griff nach dem Schlüssel. Dabei wurde sie in einen Kampf mit dem Fahrer verwickelt, bis eine Gruppe zur Hilfe eilte und den Autofahrer festhielt. Danach kümmerte sich die damals 16-Jährige um Verletzte, leistete Erste Hilfe bei einer Frau mit offenem Beinbruch, half in der Apotheke und beruhigte die Leute vor Ort.

Lob für Lea-Sophie Schlömer vom Innenminister

"Ich habe meine beiden Jacken für Kinder ausgezogen, an einer Wurstbude Servietten geholt", erinnert sich die Preisträgerin. Bundesinnenminister Horst Seehofer zollte der Retterin Schlömer und den beiden anderen Preisträgern Respekt: "Sie haben Verantwortung übernommen und davon lebt unsere ganze Gemeinschaft." Wie die anderen Preisträger ist die 18-Jährige aus Oberfranken am kommenden Mittwoch (17.11.2021) in der TV-Sendung "Aktenzeichen XY…ungelöst" zu sehen.

Vorwurf gegen Fahrer: Versuchter Mord in 91 Fällen

Seit Mai 2021 steht der Autofahrer in Kassel wegen versuchten Mordes in 91 Fällen vor dem Landgericht Kassel. Bei der Auto-Attacke wurden viele der Betroffenen verletzt, zum Teil auch schwer. Von 2002 bis 2021 wurden 83 Bürgerinnen und Bürger mit dem XY-Preis für ihre beispielhafte Zivilcourage ausgezeichnet. Fünf Sonderpreise sowie ein Ehrenpreis wurden vergeben. Insgesamt wurden dabei 580.000 Euro Preisgeld gestiftet.