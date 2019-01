Praxisteam sucht Nachfolger via Internet

Das Praxisteam einer Kinderarztpraxis in Neuendettelsau sucht via Internet einen Nachfolger. Bis jetzt gab es dafür zumindest jede Menge Klicks im Netz.

Praxisteam sucht Chef

"Wir haben einen bestehenden und ausbaufähigen Patientenstamm, bieten geregelte Arbeitszeiten und sind gerne auch mal Blitzableiter". Mit solchen Sätzen, bunten Bildern und kleinen Filmen bemühen sich Kathrin Müssig, Yvonne Blank und Kathrin Nowak um einen neuen Chef, auf einer eigenen Internetseite.

Seit Samstag, 26. Januar steht sie auf Facebook, wurde schon mehr als 10.000 Mal geklickt und über achthundert Mal geteilt. Die Kinderarztpraxis in Neuendettelsau, in der zwei medizinische Fachangestellten und eine Kinderkrankenschwester tätig sind, schließt Ende Februar. Die jetzige Kinderärztin zieht weg, ihre Suche nach einem Nachfolger blieb bislang erfolglos.

Neuen Chef erwartet jede Menge Arbeit

Das Praxisteam jedoch will noch nicht aufgeben und wagt nun diesen ungewöhnlichen Schritt an die Öffentlichkeit. "Ohne Arzt ist alles doof!“ schreiben die Praxismitarbeiterinnen. Auf der Seite, die wie eine Bewerbung gestaltet ist, preisen sie die Pluspunkte ihrer Praxis und der Gemeinde Neuendettelsau. Der Bedarf an Kinderärzten sei faktisch da, obwohl die Gegend nach den Kriterien der Kassenärztlichen Vereinigung sogar als "überversorgt“ gilt. In Neuendettelsau gibt es noch eine weitere Kinderarztpraxis.