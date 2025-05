"Praxis zu verschenken": Aktion bringt Moosburg neuen Kinderarzt

Nach intensiver Suche und einer großen Kampagne vor allem in den sozialen Medien, über die auch der Bayerische Rundfunk berichtet hatte, hat Moosburg im Landkreis Freising wieder einen Kinderarzt. Jetzt wurden die Verträge unterschrieben. Der neue heißt Dr. Ilia Nikitin und hat in den vergangenen Jahren in einer Kinderarzt-Praxis in Berlin gearbeitet.

Stadt spendiert die Einrichtung

Moosburg hatte nicht zuletzt damit geworben, dass die Stadt die Praxiseinrichtung im Wert von 20.000 Euro spendiert. Von alleine wäre der Mediziner aber wohl gar nicht auf das Angebot am anderen Ende Deutschlands aufmerksam geworden. Er sei kein richtiger "Medientyp", sagt der 43-Jährige über sich selbst. Er habe zum Beispiel keinen Fernseher und nutze eigentlich keine sozialen Medien.

Tipp kam vom Nachbarn

Ein Nachbar hat ihm dann aber den Instagram-Link zum Moosburger Post geschickt. Auf den Tipp hin informierte sich Nikitin genauer über Moosburg. Die Lage an Isar und Amper, die Nähe Münchens und der Berge – das alles hat ihm ebenso zusagt wie die "ruhige Atmosphäre" und die "freundlichen Menschen": Er und seine Familie hätten sich jedenfalls "sofort unglaublich wohlgefühlt", betont Nikitin. Nun wird der Arzt also mit seiner Frau und den drei Kindern umziehen. Seine Frau ist übrigens ebenfalls Kinderärztin und will mittelfristig auch in der Praxis mitarbeiten.

"Was Gutes" aus Berlin

Erleichtert über die Entwicklung ist auch Bürgermeister Josef Dollinger (parteilos). Als Politiker sei man "über Dinge, die aus Berlin kommen", nicht immer glücklich, merkte er augenzwinkernd an. Aber in diesem Fall habe man wirklich "was Gutes" aus der Bundeshauptstadt bekommen. Belohnt wurde damit auch die Geduld der Vermieter. Sie hatten die Praxis-Räume nicht gleich weitervermietet, sondern monatelang abgewartet, ob die Suche nach einem Kinderarzt-Nachfolger nicht doch noch erfolgreich werde.

Bei der Suche hatte auch der frühere Kinderarzt Olf Vorbeck, der mittlerweile im Ruhestand ist, intensiv geholfen. Die Vertragsunterzeichnung seines Nachfolgers wollte er sich nun nicht entgehen lassen: Per Videoschalte war er dabei.

Eröffnung im Sommer

Aktuell werden die Räume noch umfassend saniert und modernisiert. Im Juli soll die "Wichtel und Freunde – Kinderpraxis", wie sie jetzt heißt, eröffnet werden. Genug Arbeit wird Nikitin in jedem Fall haben: Moosburg hat 20.000 Einwohner, dazu kommt das Umland mit mindestens noch einmal so vielen Menschen.