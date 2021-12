Praxis auf zwei Rädern: Allgäuer Arzt auf Patientenbesuch

Es ist kurz vor 13 Uhr, als Michael Hartel in einen dunkelblauen Einteiler aus wasserfestem Material schlüpft. Die letzte Patientin ist gerade aus der Praxis in Weitnau im Oberallgäu gegangen, und nun stehen für den gebürtigen Hessen Patientenbesuche an.

Sonderanfertigung in weiß-rot

Draußen scheint zwar die Sonne, aber es sind minus acht Grad und die Voralpenlandschaft ist schneebedeckt. Doch der 49-Jährige wird sich auf sein braunes Lastenfahrrad setzen und losradeln. Seit November hat er das Spezialbike: eine 8.000-Euro teure Sonderanfertigung mit E-Antrieb und Spezialgetriebe. Auffällig ist die Farbe, "Sankt-Pauli-braun" und die Farben der Hansestadt Hamburg weiß-rot.

Wunsch nach Bewegung

Dort oben im Norden hat er seine Frau kennengelernt und ist dann mit ihr in ihren Heimatort Weitnau gezogen. Dort hat er in diesem Jahr die ehemalige Praxis Dr. Miosga übernommen. "Natürlich gibt es immer noch große Augen, wenn ich durch den Ort und das Allgäu fahre und manche Patienten denken, ich wäre mit dem Motorrad gekommen, wenn sie mich nur in dem All-Wetter-Anzug sehen".

Mini-Praxis in der Alu-Kiste

Die Idee zum Lastenrad kam aus der Unzufriedenheit heraus, dass er selbst kurze Strecken immer mit dem Auto fuhr, da eben dort seine Arztausrüstung verstaut war. Und der Wunsch nach Bewegung setzte dann die Kreativität frei. Das Lastenfahrrad kam aus Dänemark, den Umbau machte eine Spezialfirma aus Bremen, und in der wetterfesten Alu-Kiste ist nun all das drin, was für Patientenbesuche notwendig ist.

An diesem Nachmittag steht ein Seniorenheim in Rechtis als erste Station an. Das sind zwar "nur" einfach acht Kilometer, aber die haben es in sich. Es geht hoch hinauf, und der letzte Anstieg hat 20 Prozent Steigung. Da heißt es trotz Elektrounterstützung mächtig in die Pedale treten, denn das Fahrrad wiegt bepackt knapp 50 Kilo.

Mit Spikes durch den Schnee

An diesem Tag zeigt sich das Allgäu von seiner sonnigen Seite. Doch in diesem Winter gab es auch Tage mit Dauerschneefall und Straßen, auf denen kaum die Räumfahrzeuge durchkamen. Doch auch dann schwang sich der drahtige Mediziner unverdrossen auf sein Stahlross. Aber ohne Spezialreifen mit Spikes, hätte es kein Durchkommen gegeben. Seit er das Lastenfahrrad hat, war er täglich damit unterwegs, bis zu 60 Kilometer die Woche. "Wenn ich diesen Winter überstanden habe, werden die kommenden Monate dann noch mehr Vergnügen", ist sich "Doc E-Bike" sicher.