Pralinenfabrikant plant Schoko-Erlebniswelt in Kaufbeuren

15 Millionen Euro will der Investor für das Projekt ausgeben. Geld, mit dem er nach eigenen Worten eine touristische "Leuchtturmeinrichtung" in Kaufbeuren schaffen will. Hinter dem Projekt steht der Süßwarenfabrikant Viba aus Thüringen. 2016 hat das Unternehmen den Pralinenhersteller Heilemann aus Woringen im Unterallgäu übernommen.

Politiker finden Pläne für Schoko-Erlebniswelt in Kaufbeuren gut

Der Investor betreibt an seinem Firmensitz in Thüringen schon eine ähnliche Erlebniswelt. Ob das Projekt auf dem Gelände des alten Eisstadions in Kaufbeuren wirklich so umgesetzt wird, ist noch unklar. Der Stadtrat wird sich in den kommenden Wochen mit dem Thema befassen. In einer ersten Vorstellung im Kreis der Fraktionssprecher habe sich aber bereits einhellige Zustimmung für die Erlebniswelt abgezeichnet, sagte der Kaufbeurer Oberbürgermeister.

Das Unternehmen Viba ist nach eigenen Angaben mit 500 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 42 Millionen Euro Marktführer auf dem deutschen Nougatriegel-Markt. Für Kaufbeuren als potenziellen Standort einer Schokoladen-Erlebniswelt hat sich das Unternehmen entschieden, weil der Platz gleich neben dem denkmalgeschützten Jordan-Park ideal zu dem Projekt passe, wie es von der Firmenleitung heißt.