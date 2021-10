Praktikumsbus für geflüchtete Schüler und Gymnasiasten startet

Beim "Hop on – hop off im Tandem" sollen Schüler der Berufsintegrationsklasse B5 und des Sigena-Gymnasiums gemeinsam Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in der Region kennenlernen. Die Schülerinnen und Schüler sind jeweils in gemischten Vierer-Teams eingeteilt und fahren mit dem "hop on – hop off"-Praktikumsbus in dieser Woche fünf Unternehmen an.

Gemeinsam auf Ausbildungssuche

Durch die gegenseitige Unterstützung sollen Berührungsängste und Sprachbarrieren besser überwunden werden. Im pädagogischen Begleitprogramm haben die Schülerinnen darüber hinaus die Chance, ihre eigenen Stärken und Fähigkeiten herauszufinden.

Die beteiligten Unternehmen stellen Ausbildungsberufe und Studienmöglichkeiten in der jeweiligen Branche dar und geben den Jugendlichen die Möglichkeit herauszufinden, wo ihre Stärken liegen und was für Tätigkeiten sie wirklich interessieren. Als Unternehmen beteiligen sich laut Veranstaltern unter anderem die Unternehmen Baumüller Reparaturwerk GmbH & Co. KG, Garten- und Landschaftsbau Friedrich GmbH & Co. KG und Robert Bosch GmbH.

Gegenseitiges Kennenlernen von Unternehmen und Bewerbern

"Sprungbrett into work" ist eine Praktikumsbörse für junge Geflüchtete und Zugewanderte in Bayern. Laut Eigenangaben können Unternehmen auf der Plattform kostenfrei Praktikumsangebote für diese Zielgruppe einstellen. Die Jugendlichen können auf der anderen Seite kostenfrei nach Angeboten suchen und Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern knüpfen.