Präventivgewahrsam in München: Klimaaktivist im Hungerstreik

Einer der Klima-Aktivisten, die in München für einen Monat in Präventionsgewahrsam genommen wurden, ist in den Hungerstreik getreten. Der Mann habe am Dienstag in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim erstmalig die Annahme von Essen verweigert und mitgeteilt, dass er nun im Hungerstreik sei, teilte die Polizei mit. Der Betroffene werde nun medizinisch überwacht und regelmäßig untersucht.

Die Protestgruppe "Letzte Generation" teilte abweichend von der Verlautbarung der Polizei mit, der Hungerstreik des Aktivisten habe bereits am vergangenen Donnerstag begonnen. Er nehme keine Nahrung zu sich, nur Wasser, es gehe ihm den Umständen entsprechend gut.

Gewahrsam nach Ankündigung weiterer Straftaten

Der Mann hatte laut Polizei zunächst am 3. November an der ersten der beiden Straßenblockaden am Stachus in der Münchner Innenstadt teilgenommen. Nach einer zweiten Aktion am 7. November kam er dann in Gewahrsam. Damit gehört er zu einer Gruppe von derzeit noch 13 Klimaaktivisten, die nach Blockade-Aktionen bis zum 2. Dezember in Polizeigewahrsam genommen wurden. Zur Begründung hieß es, dass die Betroffenen ausdrücklich weitere Straftaten angekündigt hätten.

Weitere Teilnehmer der Blockaden wurden bereits entlassen. Den Aktivisten, die sich noch in Gewahrsam befinden, seien Rechtsbeistände zur Seite gestellt worden, teilte die Polizei mit, jedoch habe niemand von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, gegen die Ingewahrsamnahme Rechtsmittel einzulegen.

"Vorzeitige Entlassungen denkbar"

Ob alle Klima-Aktivisten tatsächlich bis Anfang Dezember in der JVA Stadelheim bleiben müssen, ist dennoch offen. Die Polizei sei verpflichtet, fortwährend die Voraussetzungen des Gewahrsams zu prüfen, sagte ein Polizeisprecher. Dabei stehe "natürlich im Raum, dass auch vorzeitige Entlassungen denkbar sind".

Grundsätzlich kann der Gewahrsam allerdings nach einer entsprechenden richterlichen Entscheidung auch um einen weiteren Monat verlängert werden. Die umstrittene Maßnahme ist dazu gedacht, die Begehung oder Fortsetzung einer Ordnungswidrigkeit "von erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit" oder eine Straftat zu verhindern.

Klagen gegen Präventivgewahrsam

Am Sonntag hatten nach Polizeiangaben rund 700, nach Veranstalterangaben bis zu 1.000 Menschen in München lautstark für die Freilassung der Klimaaktivisten demonstriert. Ein Bündnis von rund 40 Gruppen forderte dabei auch die Abschaffung des Präventionsgewahrsams.

Die bayerische Polizei hatte in den vergangenen Wochen insgesamt 33 Klimaaktivisten in längerfristigen Gewahrsam genommen. Die Staatsregierung hatte die Möglichkeit, Klimaaktivisten einen Monat lang präventiv in Gewahrsam zu nehmen, zuletzt als Akt einer wehrhaften Demokratie verteidigt. Allerdings sind vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof nach wie vor mehrere Klagen anhängig, die sich auch gegen den Präventivgewahrsam richten.