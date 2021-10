Präventionskampagne "Mach Dein Handy nicht zur Waffe" in Bamberg

Die Kampagne "Mach Dein Handy nicht zur Waffe" hat nun auch in Bamberg Station gemacht. Am Franz-Ludwig-Gymnasium haben die Schüler der 8. Klasse zusammen mit dem bayerischen Justizminister Georg Eisenreich (CSU) und dem Präsidenten des Oberlandesgerichts in Bamberg über Gewaltvideos, kinderpornografische Bilder und rechtsextreme Symbole auf Handys diskutiert. Den Schülern in Bamberg wurde auch ein Film des Tiktok-Stars "Falco Punch" gezeigt.

Mach Dich nicht strafbar

Ziel der Kampagne sei es, die Schüler zu sensibilisieren, dass man sich im Internet strafbar machen könne, so Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU). Außerdem wolle man verhindern, dass Schüler übers Handy zu Opfern werden und dafür müsse ihnen klar gemacht werden, dass im Internet die gleichen Regeln wie in der realen Welt gelten.

Präventionskampagne startete im April in München

Über Mobiltelefone werden schnell Beleidigungen, Gewaltvideos oder auch rechtsextreme Symbole geteilt. Um dagegen vorzugehen, hat das Justizministerium gemeinsam mit dem Kultusministerium die Präventionskampagne "Mach Dein Handy nicht zur Waffe" entwickelt. Gestartet wurde sie im April in München und wird nun in ganz Bayern vorgestellt.