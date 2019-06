Präventionsbericht: Bayern werden so alt wie nie zuvor

Durch eine gesunde Lebensweise können viele Krankheiten vermieden werden. Das steht in dem ersten bayerischen Präventionsbericht, den Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) in Augsburg vorgestellt hat. Einiges habe sich dabei auch bereits getan, zum Beispiel, wenn es um stark übergewichtige Kinder geht.

An sich geht es den Menschen in Bayern gut. Sie werden so alt wie nie zuvor. Die durchschnittliche Lebenserwartung für Männer liegt bei 79,1 Jahren, die für Frauen bei 83,6 Jahre. Und sie steigt weiter: um zwei Monate pro Jahr, erklärt Manfred Wildner vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.

"Das ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist das Ergebnis von viel kluger und engagierter Bemühung. Aber wir sehen das seit über 100 Jahren und wir können stolz darauf sein." Manfred Wildner, Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hat den ersten bayerischen Präventionsbericht erarbeitet. Der Bericht gibt in Zahlen und Fakten einen Überblick darüber, wie gesund die Bayern sind und wo es Probleme gibt. Laut Bericht hat sich einiges sehr positiv entwickelt, gerade was die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen anbelangt.

Gesunde Kinderzähne: Erfolgreiche Prävention

So haben mittlerweile drei von vier Zwölfjährigen gesunde Zähne, die Säuglingssterblichkeit ist rückläufig und es gibt weniger Kinderunfälle, z.B. auf dem Schulweg. Auch bei den stark übergewichtigen Kindern gibt es Fortschritte. Die Zahl der Betroffenen ist nicht weiter angestiegen.

"Erfreulicherweise liegt Bayern hier mit einer Adipositas-Rate von 3,2 Prozent in den Jahren 2014 bis 2016 bereits deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 4,6 Prozent", so Huml über stark übergewichtige Schulanfänger. Nur in Baden-Württemberg ist die Quote noch geringer.

Herzinfarkt laut Präventionsbericht häufigste Todesursache

Bei den Erwachsenen fällt vor allem eine Zahl besonders auf: Die häufigste Todesursache sind Herzkreislauferkrankungen. Gerade beim Thema Herzinfarkt könnte jeder Einzelne jedoch die Risiken für sich reduzieren, so die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml.

"Weniger Rauchen, mäßiger Alkoholkonsum, Bewegung, gesunde Ernährung. Man könnte sagen, es ist ja nicht unendlich viel, aber es ist eben notwendig sich in diesen Bereichen zu kümmern, was zu tun und in dem Verhalten was zu ändern." Melanie Huml (CSU), bayerische Gesundheitsministerin

Mehr Bewegung, Obst, und Gemüse würden Gesundheit fördern

Auf das empfohlene Maß von mindestens 2,5 Stunden ausdauernde Bewegung pro Woche kommt laut Präventionsbericht nur knapp die Hälfte der Erwachsenen. Nur etwa 47 Prozent der Frauen und 29 Prozent der Männer essen täglich Obst. Bei Gemüse sieht es noch schlechter aus. 38 Prozent der Frauen und 20 Prozent der Männer essen jeden Tag Gemüse.

Risikofaktoren: Rauchen, Bluthochdruck, fettiges Essen

Die Folge: Über eine Million Erwachsene in Bayern sind von Diabetes Typ 2 betroffen. Und: Rund 17 Prozent der Männer und 15 Prozent der Frauen zwischen 18 und 64 Jahren leiden an Adipositas, sind also extrem übergewichtig.

Der Bericht macht also wieder einmal deutlich: Der Lebensstil spielt für die Gesundheit eine große Rolle. Bei der Vorsorge gibt es daher noch immer viel zu tun. Bei Männern sind laut Präventionsbericht vor allem Rauchen und eine falsche Ernährung die größten Risikofaktoren. Bei Frauen sind es Bluthochdruck und ebenfalls die Ernährung.

"Wir haben neue Herausforderungen. Herausforderungen im Arbeitsleben. Die neuen Kommunikationsmedien führen zu mehr Stress, zu mehr Informationsdichte. Wir sitzen, wir sitzen am Smartphone, am Arbeitsplatz, im Auto. Wir müssen uns bewegen. Wir müssen das Sitzen unterbrechen und neue Lösungen, neue Arbeitsumfelder schaffen." Manfred Wildner, Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Landesamt fordert mehr Geld für Prävention

Zwei Milliarden Euro werden in Bayern jährlich zur Gesundheitsförderung ausgegeben. Das sind vier Prozent der Gesundheitskosten insgesamt. Viel zu wenig, sagt Gesundheitsexperte Wildner.

Auch wenn es ad hoc keine Geldzusagen gibt, betont die Ministerin, dass auch sie die Prävention für sehr wichtig hält. Ihr Ziel sei es, noch mehr Menschen dazu zu motivieren, gesundheitsbewusst zu leben – und zwar in jedem Alter. Als Beispiel nennt sie ein Projekt, das Schwimmkurse für Senioren anbietet. Dabei sollen Senioren lernen, sich wieder ins Wasser zu trauen, sich gesund zu bewegen und sich selbst gut einzuschätzen.

Senioren-Projekt "Zurück ins Wasser"

Mit 89 Toten kamen in Bayern im vergangenen Jahr, verglichen mit anderen Bundesländern, am meisten Menschen bei Badeunfällen ums Leben. Betroffen waren vor allem Senioren. Der extra für ältere Leute angebotene Schwimmkurs “Zurück ins Wasser“ wird von der DLRG an acht bayerischen Standorten angeboten, etwa in Augsburg, Ingolstadt und Bayreuth.

Mit dem Präventionsbericht 2019, den ersten dieser Art in Bayern, sagt Huml, gehe der Freistaat einen Schritt voraus. Am Dienstag den 25.6. wird dann ein Präventionsbericht für ganz Deutschland vorgelegt. Dann könne man die Situation in Bayern auch gut mit der in anderen Bundesländern vergleichen.