Prävention am Bahnsteig: Polizei erhöht zum Schulstart Präsenz

Die Bundespolizei in Weiden erhöht in den kommenden Tagen die Präsenz an den Bahnhöfen in Weiden und Wiesau sowie in den Zügen. Grund ist eine internationale Präventionswoche, die so genannte "Rail Action Week".

Sicherheit und herrenloses Gepäck

Sie soll auf die Gefahren am Bahnhof und im Zugverkehr hinweisen. Außerdem wollen die Weidener Bundespolizisten kurz vor dem Schulstart die Schüler wieder dafür sensibilisieren. Die Beamten informieren Reisende und Schüler über den Sicherheitsabstand bei durchfahrenden Zügen, die Sicherheitslinien am Bahnsteig, das Betreten der Gleise oder das richtige Verhalten beim Ein- und Aussteigen. Auch Taschendiebstahl aus unbeaufsichtigtem Gepäck ist ein Thema oder Einsätze, die durch herrenlose Gepäckstücke verursacht werden.

Dazu gibt es eine Dauerausstellung in der Halle des Weidener Bahnhofs und die Bundespolizisten verteilen in den Zügen Flyer.